Óscar Mingueza criticó duramente la metodología de Ronald Koeman

"El equipo dejó de confiar en la idea y cada uno intentaba solucionar sus cosas a su forma", afirmó el defensor del Barcelona en la víspera del Derbi Catalán ante el Espanyol.

Óscar Mingueza ha dado un paso adelante en la previa del derbi catalán. El defensa y canterano del FC Barcelona ha ofrecido una entrevista a TV3 en la que ha tratado toda la actualidad azulgrana horas antes del partido ante el Espanyol, que supondrá el debut de Xavi en el banquillo. El canterano del Barça ha dejado algún que otro recado a Koeman.

Mingueza criticó duramente a Ronald Koeman en su entrevista con TV3 en la víspera del Derbi Catalán y ha reconocido que el vestuario no creía en él en los últimos meses del holandés al mando del equipo.

El canterano del FC Barcelona ha avalado la llegada de Xavi Hernández como nuevo técnico blaugrana. “Con Xavi nos irá bien”, aseguró el defensor culé.

Las palabras de Mingueza

Sobre la salida de Ronald Koeman: “El equipo dejó de confiar en la idea y cada uno intentaba solucionar sus cosas a su forma. No estábamos bien, ni individual ni colectivamente. Cuando las dinámicas no son buenas, cada uno hace lo que puede pero tampoco creíamos en lo que queríamos. Estoy seguro de que ahora las cosas cambiarán e irán a mejor. Y no creo que tengamos que esperar dos o tres meses para ver estos cambios. A partir de este fin de semana, ya se verán cosas nuevas”.

Xavi nuevo entrenador del Barcelona: “El vestuario necesitaba un cambio. No existía el ambiente que necesitábamos. La gente no estaba contenta y cuando no estás bien y las cosas no salen, necesitas un cambio de aires. Estoy seguro de que con Xavi nos irá muy bien. La idea con la que ha llegado es muy buena. Ha entrado con muy buen pie en el vestuario. La gente cree en lo que dice y esto es muy importante”.

El Barcelona se enfrenta este sábado al Espanyol (14:00 horas Guaetamala) en el que será el debut de Xavi Hernández en el banquillo blaugrana.

