Andrea Álvarez: “Quiero poner a Guatemala en lo más alto y representar a mí país con orgullo”

La futbolista nacional habló sobre el poco apoyo que recibe el futbol femenino en Guatemala y su deseo de seguir creciendo en el futbol europeo.

La futbolista guatemalteca Andrea Álvarez ha tenido un gran arranque de temporada con el Zaragoza CFF, Álvarez ha aportado varios goles y asistencias y no oculta su deseo de trascender con el cuadro aragonés.

‘La Joya’ concedió una entrevista para la página web del Zaragoza CFF y habló sobres sus aspiraciones en el futbol europeo y sobre lo que le falta al futbol femenino en Guatemala para sobresalir.

🗣 "Me gustaría poner a Guatemala en lo más alto" 🔵⚽️⚪ Nos tomamos un cafe en @cafeselcriollo con La Joya @flacagoleadora. Hablamos de su prometedora carrera y su adaptación a España donde destaca la gastronomía con @aragonalimentoshttps://t.co/Kf2FUXch0X#ZaragozaCFF💙 pic.twitter.com/txOH2lgFkk — 𝗭𝗮𝗿𝗮𝗴𝗼𝘇𝗮 𝗖𝗙𝗙 (@ZaragozaCFF) November 17, 2021

La entrevista de Andrea Álvarez con el Zaragoza CFF

Máxima goleadora del equipo actualmente, Álvarez habló sobre cómo ha sido su adaptación al futbol español.

“Estoy muy agradecida al cuerpo técnico, a mis compañeras y la familia Alcaine, entre otros. Sinceramente me costó, ya que es otro nivel y ambiente de juego, teniendo que acoplarme a esta nueva etapa en mi vida, tanto deportiva (entrenamientos o partidos) como personalmente. Es más, toda ayuda me ha servido para aprender y poder evolucionar, puesto que aquí hay muchas diferencias respecto a Guatemala”.

El deseo de Andrea Álvarez en el futbol europeo…

“No puedo esconderme. El objetivo es el ascenso, que sería lo mejor para todo el equipo y vamos a luchar en todo momento para conseguirlo. No voy a negar que también querría pelear por ser la máxima goleadora de la categoría, pero lo principal es el equipo y pelear por los éxitos colectivos.”

“Me gustaría continuar mi carrera deportiva acá en Europa, poner a Guatemala en lo más alto y representar a mí país con orgullo. De hecho, estoy muy contenta en Zaragoza y quiero seguir aquí aprendiendo y mejorando para llegar algún día a otros clubes más fuertes de Europa. La idea es mejorar día a día”.

Aquí puedes ver el golazo de Andrea Álvarez @flacagoleadora en el partido de esta mañana frente al #CDPradejón correspondiente a la Jornada 4. #ZaragozaCFF💙#ZaragozaFemenino pic.twitter.com/7DqPkPojZD — 𝗭𝗮𝗿𝗮𝗴𝗼𝘇𝗮 𝗖𝗙𝗙 (@ZaragozaCFF) October 3, 2021

Madelyn Ventura también tuvo un paso por el Zaragoza CFF…

“He tenido la oportunidad de jugar contra ella en la liga de Guatemala. Al igual que otras jugadoras guatemaltecas, supone un extra de motivación para el resto y querer dar lo mejor en el extranjero. ¡Esto es fútbol! Quiero seguir ascendiendo en lo deportivo y tener esa oportunidad de asentarme. Quiero que el nombre de Andrea Álvarez también sea conocido más allá de Guatemala y destacar en Europa logrando muchos éxitos”.

¿Qué significa representar a Guatemala a nivel mayor?

“Con la primera convocatoria, me puse muy contenta porque había cumplido uno de mis sueños: defender los colores de Guatemala. Es motivador el hecho de que te tengan en cuenta para los partidos de tu selección. Es muy importante que en tu club hagas las cosas bien. Ya te digo, con trabajo y esfuerzo, llegan las recompensas. Respecto a la selección, está la posibilidad de disputar un Mundial, que sería algo muy bonito y que, sin duda, sería algo que no podría describirse con palabras. Un gran orgullo”.

¿Qué necesita el futbol de Guatemala para crecer?

“El fútbol femenino allá en Guatemala no está tan apoyado como debería. No hay mucha difusión de sus partidos. Pienso que la gente no conoce del todo el fútbol femenino. Hacen falta más medios de forma que se de a conocer y las jugadoras puedan impulsar sus carreras en otros lugares para destacar a nuestro país. En resumen, se necesita mejor y mayor cobertura para que el fútbol de Guatemala pueda conocerse en otros países”.

Luchar, aprender y seguir creciendo!💙💙💪🏼 pic.twitter.com/c013iYNhem — Andrea Alvarez (@flacagoleadora) November 7, 2021

*Con información del Zaragoza CFF

