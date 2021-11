“Hay jugadores jóvenes que harán crecer el futbol de Guatemala”, dice Anangonó

El ecuatoriano, Juan Anangonó, dijo que está feliz de vivir su primera experiencia en Guatemala y halagó a las nuevas generaciones. También habló del Clásico 316 ante Municipal.

El delantero ecuatoriano, Juan Anangonó, se mostró feliz y contando las horas para el crucial partido ante Municipal, en el Clásico 316, pero también se mostró feliz de vivir su primera experiencia en el balompié guatemalteco.

Y es que el derbi entre cremas y rojos es el juego más candente de la jornada 20 del Torneo Apertura, en el que además de los puntos, se juega por el orgullo.

¿Cómo te has sentido en Comunicaciones?

Me siento muy cómodo y feliz de formar parte de esta institución. Mis compañeros me han acogido de una manera linda y han hecho que me sienta contento.

¿Te sientes cómodo en la posición que juegas o quieres ir más al frente?

Me siento cómodo haciendo mi trabajo. En cada partido trato de dejarlo todo, hacer lo que el cuerpo técnico me pide y lo que el equipo necesita. Me siento feliz y agradecido con el cuerpo técnico por darme la oportunidad de jugar y estoy contento con mis compañeros por el apoyo. A uno como delantero lo que le da renombre es marcar goles y eso es lo que trato de hacer en cada partido y ayudar al equipo desde donde me toque.

Los otros equipos se crecen ante Comunicaciones…

Sí, Comunicaciones es el más grande y los demás equipos se motivan cuando les toca jugar contra nosotros, cobran un plus extra porque a los jugadores les gusta mostrarse.

¿Cómo has visto el futbol de Guatemala, sabiendo que vienes de otras realidades?

Me siento feliz de estar en esta institución. Me ha llamado la tención que cuando se está en otros lugares, en otros países, dicen que el futbol de Guatemala no es competitivo, pero una vez que lo vives acá en carne propia, lo ves diferente. Guatemala está creciendo, hay grandes prospectos, jugadores jóvenes que tiene gran proyección y gran futuro y serán esos jugadores los que harán crecer al futbol de Guatemala, más de lo que ya está creciendo.

Los demás equipos se preocupan cuando deben marcarte…

Todos los equipo se han armado bien con puntos muy altos, los defensores siempre tratan de no dejarme espacios, tanto a mí como a los demás delanteros. Los demás equipos tienen buenos jugadores y eso hace un torneo muy interesante.

¿Cómo vives las horas previo al Clásico?

Estamos comenzando lo a vivir y asentir el juego. Estos partidos siempre se viven de diferente manera por ser Clásicos. Esperamos, con este ánimo que tenemos, encarar el partido de la mejor manera tratando de ganar, siendo inteligentes, pues luego tenemos el partido por la Concacaf.

¿Cuántas veces has salido campeón en tu carrera?

He tenido la suerte de campeón en Ecuador, en 2018 y de ahí en un torneo abierto en Estados Unidos y ahora que tenemos la oportunidad de poder salir campeones, vamos a luchar por conseguirlo, depende de nosotros, vamos a trabajar para conseguir estos objetivos.

¿Se parece Guatemala a tu país?

Sí, tiene muchas similitudes, es muy parecido y eso ha sido importante para mi adaptación. Espero seguir en este lindo país que me ha acogido bien.

*Con información del Súper Deportivo de Emisoras Unidas / Fotos: Omar Solís

