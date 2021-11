Bottas conquistó el sprint en Brasil y saldrá en la “pole” de este domingo

"Fue una largada buena, Verstappen estaba teniendo dificultades pero estaba cerca de mí", dijo el vencedor de la tercera y última carrera sprint clasificatoria de 2021.

El piloto de Mercedes Valtteri Bottas (Finlandia) ganó este sábado la tercera y última carrera sprint clasificatoria de 2021. Esta victoria le permitirá salir primero en el Gran Premio de Fórmula Uno de Brasil a celebrar este domingo, mientras que el líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), partirá segundo.

Aunque remontó quince posiciones tras salir último debido a una penalidad, el actual campeón, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), largará en la décima casilla a causa de una sanción de cinco plazas por haber sobrepasado la cuota de cambios de motor de la temporada.

Bottas lideró la carrera en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, desde la primera vuelta, cuando sobrepasó en la largada a Verstappen, quien partió en el primer puesto tras la penalidad de Hamilton. El finlandés, tercero en la clasificación general (188 puntos), consiguió su vigésima ‘pole position’, su segunda consecutiva después de la del Gran Premio de México.

“Fue una largada buena, Max estaba teniendo dificultades pero estaba cerca de mí”, dijo el vencedor de la tercera y última carrera sprint clasificatoria de 2021. Verstappen (314,5 unidades), por su parte, alargó a 21 puntos su ventaja sobre Hamilton (293,5) a falta de cuatro corridas, incluida la del domingo.

El piloto neerlandés se acerca a la distancia simbólica de 25 puntos sobre el siete veces campeón mundial, la misma cantidad de unidades que obtiene el ganador de una válida, una brecha que parece insalvable en la recta final de la temporada.

“La largada no fue la mejor. Creo que nuestro ritmo fue bueno, pero a veces acá simplemente no puedes pasar. ¡Mañana lo intentaremos de nuevo!”, sostuvo Verstappen, de 24 años, y quien busca su primer título mundial en la Gran Carpa.

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue sancionado por una irregularidad en su monoplaza y salió último en la carrera sprint clasificatoria del Gran Premio de Brasil de este sábado, un duro golpe en su lucha por el título de la Fórmula Uno.

“Lewis Hamilton ha sido desclasificado de la sesión clasificatoria del viernes por una infracción técnica relacionada con el sistema DRS”, indicó la Fórmula Uno en Twitter.

BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN

— Formula 1 (@F1) November 13, 2021