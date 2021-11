Las selecciones con boleto asegurado para el Mundial de Catar 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Catar 2022 será la vigésimo segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Esta edición se realizará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 en Catar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

La 22ª edición de la Copa del Mundo en Catar será la primera que no se celebre en mayo, junio o julio. El torneo está programado para un periodo reducido entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. El sorteo será en abril de 2022.

Igualmente será el Mundial de mayor tiempo de espera desde 1950 respecto a su edición anterior, ya que se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre de 2022, a diferencia de los meses habituales de junio y julio. De forma paralela será la Copa Mundial de Fútbol más corta desde 1978, pues durará solamente 28 días a diferencia de los 32 días habituales en los últimos campeonatos.

