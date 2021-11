VIDEO. Estados Unidos arrebata el liderato de la octogonal a México

Christian Pulisic y Weston McKennie sellaron la victoria de los estadounidenses ante los entrenados por Gerardo Martino.

Estados Unidos recibió al TQL Stadium al que llegó como líder de la octogonal de Concacaf México. Los estadounidenses dieron la sorpresa de la jornada al derrotar a los entrenados por el “Tata” Martino por 2-0 quitándole el invicto y el liderato de la octogonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

El partido comenzó con jugadas que pudieron terminar en gol en ambas porterías, Estados Unidos tuvo el primer tiro peligroso en los pies de Timothy Weah, el hijo del legendario George Weah, realizó un disparo sin mucha potencia al 7′. México respondió a los 11 minutos, Edson Álvarez desde fuera del área realizó un disparo que tuvo que ser desviado por Zack Steffen al límite de la línea de gol.

Steffen siguió con el traje de héroe para los estadounidenses, una jugada armada desde el área mexicana fue bien concretada por el ataque del “Tri”, el cual forzó a la zaga americana a avanzar metros y conseguir el espacio necesario para que Hirving Lozano comandara una contra, que no pudo terminar en gol gracias a una atajada del guardameta de Estados Unidos.

La última jugada de gol en la primera parte llegó a los 30 minutos de juego, “El Chucky” Lozano desde el extremo izquierdo realizó un centro que encontró solo a Jesús Corona, el balón le quedó a la pierna mala del “Tecatito” y de volea impactó de mala manera el esférico, desperdiciando una jugada clara de gol para los entrenados por el “Tata” Martino. Los primeros 45′ terminaron sin goles.

Estados Unidos tuvo la primera acción de la segunda parte, los americanos al 48′ por medio de un pase de Timothy Weah que fue rematado por Weston McKennie con mucha potencia al arco de Guillermo Ochoa, fue desviado por el “Memo” quien envió el balón al córner.

Al 69′, Christian Pulisic ingreso de cambio en lo que es su sexto partido versus el “Tri”, cinco minutos después un centro de Weah fue remato de cabeza por Christian Pulisic ante la sorpresa de la defensa mexicana, el “Capitán America” puso el 1-0 al 74′.

