Steven Gerrard, el regreso de una leyenda a la Premier League

"Stevie G" comenzará una nueva aventura en los banquillos de un equipo de la liga inglesa, el cual, no pasa por sus mejores momentos. Conoce los detalles a continuación:

Steven Gerrard fue anunciado como nuevo entrenador del Aston Villa durante este jueves, a sus 41 años su única experiencia como profesional ha sido el Glasgow Rangers, al que hizo campeón, y se estrenará como nuevo entrenador en Premier League, en sustitución de Dean Smith, cesado la semana pasada por conseguir cinco derrotas al hilo en liga.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021