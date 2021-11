Dani Alves podría regresar al Barça en enero de 2022

Alves quedó libre luego de su salida de Sao Pablo el pasado mes de septiembre y desde entonces ha estado trabajando de manera solitaria para mantener su forma física.

Dani Alves a sus 38 años podría ser nuevo jugador del FC Barcelona en enero de 2022, según una información publicada en “UOL“, medio brasileño. Alves tendrá una reunión durante el transcurso de la presente semana con la directiva del Barça para discutir sobre la posibilidad de regresar a la entidad blaugrana a inicios del próximo año.

“SPORT“, medio español, ha publicado que la contratación del brasileño ahora mismo es un dilema en Can Barça, ya que dicen haber hablado con gente de la directiva, quienes les han dicho que el equipo aún no ha tomado la decisión de firmar al jugador, aunque por lo publicado en “SPORT” y “La Vanguardia“, el club está más por la opción del no.

La decisión puede variar con la decisión de Xavi

El nuevo director técnico del equipo culé es consiente de que en la próxima ventana de transferencias se deberán hacer cambios en su plantilla, en su lateral derecho cuenta con dos jugadores habituales, no hay titular fijo entre Sergiño Dest, Oscar Mingueza y Sergi Roberto, los cuales han sido muy cuestionados por la afición.

Desde la directiva ya han habido comentarios, “Dani está ayudando a nuestro club de muchas maneras, también nos ha ofrecido ayuda desde una perspectiva deportiva”, dijo el presidente Joan Laporta recientemente. Con esto, el futuro futbolístico de Dani Alves se podrá saber si pasa como jugador blaugrana en los próximos días si se cumple lo de la posible reunión.

Datos en Barcelona de Alves

El brasileño es el jugador más laureado en la historia del fútbol con 46 títulos, en Barcelona consiguió 23 títulos. Bajo los colores blaugranas jugó 391 partidos, anotó en 21 ocasiones y repartió 101 asistencias en ocho años dentro de la institución.

*Con información de UOL, SPORT y La Vanguardia / Fotos: Getty Images

