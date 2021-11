VIDEO. Xavi Hernández al borde de las lágrimas en su presentación con el FC Barcelona

El barcelonismo se vuelve a ilusionar desde este lunes con la llegada de Xavi Hernández al banquillo del primer equipo y el Barça. "Estoy muy ilusionado" dijo Xavi en su presentación.

La espera terminó para los aficionandos del FC Barcelona, Xavi Hernández fue presentado este lunes como nuevo director técnico del club blaugrana hasta junio de 2024.

El barcelonismo se vuelve a ilusionar desde este lunes con la llegada de Xavi Hernández al banquillo del primer equipo y el Barça ha querido celebrarlo a lo grande. El técnico catalán, que aterrizó en la ciudad condal el pasado sábado, se presentó ante un Camp Nou abierto a un público que empezó a llegar desde tempranas horas.

Xavi fue presentado como si de un gran fichaje se tratara y es que lo es. En un momento tan complicado en la historia del Barça, tanto en lo deportivo como en lo financiero, la vuelta a casa de un mito criado en La Masía es un soplo de aire fresco para todos los culés.

Joan Laporta y Xavi Hernández salen al terreno de juego del Camp Nou 🏟🔵🔴pic.twitter.com/YP1tPZZelA — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 8, 2021

Las primeras palabras de Xavi Hernández

Xavi expresó su ilusión al pisar el césped del Camp Nou como nuevo técnico del Barça.

“No me quiero emocionar, pero estoy muy ilusionado. Muchas gracias. Cuando me fui, os dije que somos el mejor club del mundo. Y trabajaremos con mucha exigencia. El Barça no se puede permitir perder ni empatar”, dijo el exjugador blagurana.

🗣 XAVI: "No me quiero emocionar, pero estoy muy ilusionado. Muchas gracias. Cuando me fui, os dije que somos el mejor club del mundo. Y trabajaremos con mucha exigencia. El Barça no se puede permitir perder ni empatar"pic.twitter.com/FAMAo0oj7b — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 8, 2021

El nuevo entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que el equipo azulgrana “no se puede permitir empatar ni perder” desde el terreno de juego del Camp Nou durante su presentación como técnico ante miles de aficionados azulgranas.

“Estoy muy ilusionado, no me quiero emocionar, es impresionante este recibimiento de la afición”, anadió Xavi, acompañado del presidente Joan Laporta, con el que se abrazó durante la formalización del contrato que se hizo en el mismo césped del feudo azulgrana.

