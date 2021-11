Vinicius recibe el llamado de Brasil tras la baja de última hora de Roberto Firmino

El atacante del Real Madrid ha sido convocado por la selección brasileña para jugar los partidos de clasificación para el Mundial ante Colombia y Argentina.

El atacante del Real Madrid, Vinicius Junior ha sido convocado por la selección brasileña para jugar los partidos de clasificación para el Mundial ante Colombia y Argentina.

Vinicius, que se había quedado fuera de la primera lista, entra ahora en lugar de Firmino, que se lesionó en la pierna izquierda ante el Atlético de Madrid por la cuarta jornada de la Champions League.

Tite, que había apostado en la primer lista por Antony y Raphinha, ha tenido que llamar al final al madridista, cuya ausencia había generado mucha polémica en Brasil.

Vini Jr. está convocado para os próximos jogos das Eliminatórias. Atacante vai substituir Firmino, desconvocado por lesão. Seja bem-vindo! ⚽🇧🇷 Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/sJKS2Grcln — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 5, 2021

“Vini Jr. está convocado para los próximos clasificatorios. El delantero sustituirá a Firmino, retirado por lesión. ¡Sea bienvenido!”, indicó la Confederación Brasileña de Futbol en un comunicado.

Vinicius podría tener descanso ante el Rayo Vallecano

Carlo Ancelotti meditaba darle minutos a Vinicius frente al Rayo Vallecano, para aprovechar el parón de selección para que descanse. Sin embargo, tras su convocatoria de última hora, puede haber cambio de planes, por lo que Hazard podría estar en el once inicial este sábado.

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti reconoció este viernes que el extremo Eden Hazard “no está contento” con su falta de minutos, pero indicó que el internacional belga es “muy profesional”.

“¿Si los va a tener mañana? No lo sé, puede ser que empiece el partido. Lo importante es que esté enchufado. Como he dicho, lo siento porque es bastante fácil meter en el banquillo a un jugador que no es profesional en el entrenamiento, pero él es muy profesional y va a tener minutos”, añadió.

El Real Madrid recibirá este sábado al Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu (14:00 horas), los de Vallecas buscarán dar la sorpresa, cabe resaltar que esta temporada ya derrotaron el FC Barcelona, lo que significó la destitución de Ronald Koeman.

