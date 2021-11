Al Sadd agradece la visita del Barça, pero Xavi se queda en Catar

Turki Al-Ali, director ejecutivo del Al Sadd: "Agradecemos la visita de la delegación administrativa de Barcelona, lo apreciamos y lo respetamos, pero...". A continuación su respuesta.

El director ejecutivo del Al Sadd Turki Al-Ali, club al que entrena Xavi Hernández, publicó un comunicado en el que cerró la puerta a una posible salida de Xavi hacia el banquillo del FC Barcelona. Este miércoles una expedición del Barcelona puso rumbo a Catar, todo con la intención de negociar la salida del campeón del mundo, el cual tiene contrato aún en vigencia con el club catarí.

Turki Al-Ali, CEO of #AlSadd Club: We welcome the visit of the administrative delegation from #Barcelona, ​​and we appreciate and respect this. pic.twitter.com/Xs6ciiUJrh

