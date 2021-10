Matías Rotondi y su anécdota con Messi y Maradona en la Selección de Argentina

El delantero de Malacateco y actual goleador del Apertura 2021 recordó su pasó por las juveniles de la Albiceleste, donde pudo coincidir con Leo Messi y Diego Armando Maradona.

Malacateco vive un gran momento en el Torneo Apertura 2021, los ‘Toros’ se ubican en la cuarta posición del Apertura 2021 con 24 unidades, y llegan motivados a la jornada de este fin de semana tras derrotar 7-1 a Iztapa el pasado miércoles.

Uno de los elementos claves del gran momento que vive Malacateco es el delantero argentino Matías Rotondi, que actualmente es el goleador del Apertura 2021 con 11 dianas.

El delantero argentino Matías Rotondi, dialogó con El Mejor Equipo en el Súper Deportivo previo al juego ante Cobán Imperial de este domingo (10:00 hrs), donde los ‘Toros’ esperan llevarse los tres puntos y seguir escalando posiciones en el Apertura 2021.

Entrevista con Matías Rotondi

Eduardo Matías Rotondi, es un jugador argentino formado en las fuerzas básicas de Argentinos Juniors, actualmente tiene 29 años y juega con Malacateco, es el actual goleador del Apertura 2021 con 11 dianas tras 16 jornadas disputadas.

El delantero argentino relató como fueron sus inicios en el futbol argentino en las fuerzas básicas de Argentinos Juniors.

“Yo tuve la suerte de estar muy joven en Argentinos Juniors, que es conocido por sacar a buenos jugadores como: Maradona, Riquelme, entre otros. Justamente cuando estuve yo (tenía 18 años) tuvimos la chance de salir campeones, como era juvenil no tuve muchos minutos”, recordó Rotondi.

Su paso por las inferiores de la Albiceleste

“Cuando tuve mi paso por las juveniles de la Selección de Argentina tuve la suerte de ser sparring y coincidir con Messi y el entrenador era Maradona, es uno de los mejores recuerdos que tengo en mi vida, con los dos mejores jugadores argentinos de la historia”.

¿Cómo ha visto a Malacateco en el presente torneo?

“Siempre confié en Malacateco, vi un grupo muy noble, solidario, siempre supe que me iba a ir bien, tuvimos un arranque complicado, pero hoy en día pasamos por un gran momento, personalmente me van saliendo bien las cosas, todo esto me tiene con una muy buena esperanza para lo que resta del torneo”.

¿Ha influido el trabajo del técnico Roberto Hernández?

“La llegada del profe Roberto fue vital para que nos salieran mejor los resultados y poder ganar. Los equipos nos empiezan a respetar, eso nos deja muy tranquilos, todos los partidos son muy duros, cualquiera le puede ganar a cualquiera, queremos seguir creciendo como equipo, vamos a dar pelea hasta el final”.

El Deportivo Malacateco visita este domingo a Cobán Imperial por la jornada 17 del Torneo Apetura 2021. Los Príncipes Azules llegan a este juego tras caer 1-2 ante Comunicaciones a mitad de semana, mienetras que los Toros golearon 7-1 al Deportivo Iztapa.

