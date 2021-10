VIDEO. Jugador australiano revela su homosexualidad y recibe gran apoyo

"Soy jugador de fútbol y soy gay. Todo lo que quiero es jugar al fútbol y ser tratado con igualdad, intentar jugar al máximo de tus capacidades y vivir una doble vida es agotador", dijo el joven de 21 años.

El futbolista australiano Josh Cavallo reveló este miércoles su homosexualidad, convirtiéndose así en el primer jugador en activo del campeonato de su país (A-League) en hacerlo y suscitando numerosos mensajes de apoyo en todo el mundo.

Pocos futbolistas profesionales han declarado públicamente su homosexualidad y en general lo han hecho después de su retirada para evitar ser víctimas de homofobia desde las gradas de los estadios. El primero en hacerlo fue el inglés Justin Fashanu en los años 1990, pero se suicidó en 1998 después de haberse retirado, cuando vivía en Estados Unidos.

“Recuerdo haber leído sobre Justin Fashanu como primer futbolista profesional en revelar su homosexualidad en los años 1990 y sobre su suicidio ocho años después. Eso me hizo reflexionar”, dijo.

Una organización caritativa creada por su familia hizo pública el pasado año una carta de un jugador anónimo de la Premier League inglesa que denunciaba la poca evolución del fútbol sobre este asunto. Ese jugador calificaba su situación de “pesadilla absoluta”, añadiendo que sentía “miedo de decir la verdad” sobre su caso personal y que eso “no hacía más que empeorar las cosas”.

“Soy jugador de fútbol y soy gay. Todo lo que quiero es jugar al fútbol y ser tratado con igualdad, intentar jugar al máximo de tus capacidades y vivir una doble vida es agotador, es una experiencia que no deseo para nadie”, declaró en las redes sociales Cavallo, de 21 años.

El jugador australiano calificó de “inmenso” el apoyo recibido por su club, el Adelaide United, así como el de sus compañeros de equipo y los responsables del fútbol en Australia.

“Hola Josh Cavallo, no tengo el placer de conocerte personalmente pero quiero darte las gracias por este paso que has dado. El mundo del fútbol se ha quedado muy atrás y estás ayudándonos a ir hacia adelante”, dijo en Twitter el jugador del Barcelona Gerard Piqué.

