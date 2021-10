VIDEO. Estadio Pensativo volvió a abrir sus puertas para el ingreso de la afición

"Es la primera vez que veré un partido de noche, estoy muy alegre", indicó Ángel Flores, aficionado de Antigua GFC en el ingreso al recinto deportivo.

La espera terminó para los aficionados de Antigua GFC, este miércoles el estadio Pensativo volvió a abrir sus puertas para recibir a la fiel afición panza verde, que tras más de un año de ver los juegos por TV hoy regresó a los graderíos del estadio colonial.

Cabe resaltar que es la primera vez que la afición de Antigua GFC verá a su equipo en un juego nocturno en el estadio Pensativo, los trabajos de instalación de la iluminación se realizaron durante la pandemia.

La afición regresa a los graderíos del estadio Pensativo

La dirigencia del actual líder de la Liga Nacional, Antigua GFC, confirmó el lunes que después de más de un año y medio de jugar sin público, las puertas del estadio Pensativo se volverían a abrir para la afición.

El recinto aguacatero volvió a lucir sus mejores galas este miércoles donde los “panzas verdes” reciben a Achuapa por la jornada 16 del Torneo Apertura.

#Apertura2021 | El estadio Pensativo 🏟️ vuelve a albergar afición luego de más de un año y medio de mantener sus puertas cerradas

Ángel Flores, uno de los primeros aficionados que se hizo presente en el recinto de la ciudad colonial no ocultó su felicidad por volver a pisar los graderíos del estadio Pensativo.

“Me siento muy alegre, nuevamente vuelve la afición a apoyar a nuestro equipo favorito, que es nuestra Antigua querida, queremos mucho al equipo aguacatero, queremos que esta tarde sea un triunfo para nosotros”, aseguró don Ángel.

“Solamente me pidieron mi constancia de vacunación, de ahí solo me dieron gel y me tomaron la temperatura”, indicó el aficionado panza verde.

Asimismo, añadió que sintió una alegría “fantástica” por poder pisar nuevamente el graderío del estadio colonial.

“Se siente una alegría fantástica, estamos muy emocionados, al menos yo me siento muy alegre acá en los graderíos, primera vez que veré un partido de noche, estoy muy alegre”, señaló don Ángel Flores.

Requisitos para ingresar al estadio Pensativo

Estos son los requisitos que la afición tuvo que cumplir con la afición para poder ingresar al estadio Pensativo:

Presentar carné de vacunación

Llevar en todo momento bien colocado el cubrebocas

Seguir los lineamientos de distanciamiento social dentro de la instalación

No se permitirá el ingreso de menores de 12 años

Respetar y seguir todas las instrucciones y protocolos de salud establecidos

