FIFA dialogará con entrenadores para conocer su opinión sobre un Mundial cada dos años

La idea de un Mundial organizado cada dos años a partir de 2028 es firmemente rechazada por la UEFA y grupos de aficionados.

La FIFA organizará martes y jueves videoconferencias para recoger el “punto de vista” de los seleccionadores de los equipos nacionales masculinos sobre la reforma del calendario internacional, en particular sobre la hipótesis de un Mundial cada dos años, informó este lunes el organismo.

Los puntos de la orden del día serán “la salud de los jugadores, los períodos de partidos internacionales, la frecuencia de la Copa del Mundo de la FIFA, entre otros”, precisó el órgano rector del fútbol mundial en un comunicado.

