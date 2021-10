VIDEO. Trifulca del Inter en Roma mientras el Milan lo gana en casa

El partido entre Inter y Lazio dejó muchas imágenes llamativas en el regreso de Inzaghi y Joaquín Correa a su antigua casa, pero la jugada del final del encuentro desató el caos total.

El Estadio Olímpico vivió una fiesta por el regreso de Inzaghi, que estuvo en el club durante 22 años, repartidos entre jugador y entrenador, y con la victoria (3-1) que le dio los tres puntos ante el vigente campeón del torneo. Por su parte, el AC Milan hizo lo propio remontando un 0-2 antes el Helas Verona, con un 3-2 de marcador final, los de Milán se colocan como líderes provisionales de la Serie A.

