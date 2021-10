El Barça renueva a Pedri con cláusula de récords

El joven centrocampista del FC Barcelona ha llegado a un acuerdo de renovación con el club para extender su contrato por los siguientes cinco años.

Según lo informado por el FC Barcelona este jueves, la joya del medio campo culé Pedro González ‘Pedri’ ha renovado con el Barça hasta 2026 con una cláusula de rescisión billonaria, la cifra será de mil millones de euros (mil 160 millones de dólares).

💎 @Pedri to sign new contract this Friday #DreamTeen

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2021