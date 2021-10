José ‘El Flaco’ Martínez habla sobre su regreso a los terrenos de juego tras superar su lesión

El delantero guatemalteco anotó el gol del empate ante Santa Lucía el sábado y dio detalles de cómo José Cardozo lo ha apoyado desde que tomó la dirección técnica de los rojos.

Publicidad

Tras estar poco más de un mes lesionado, José Carlos Martínez regresó a los terrenos de juego el pasado sábado en el empate 1-1 entre Municipal vs Santa Lucía en el estadio El Trébol.

‘El Flaco’ anotó el gol del empate desde el punto penal en el segundo tiempo y con el que igualó a Matías Rotondi y Pedro Báez en la punta de la tabla de goleadores (8 goles cada uno).

#Apertura2021 | Así definió José Carlos Martínez desde el punto penal para poner la paridad en el marcador. Municipal 😈 1-1 Santa Lucía 🐆 📹: @noel_solis pic.twitter.com/CxKL8DLUy6 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 9, 2021

Las palabras del ‘Flaco’ Martínez

El delantero rojo José Carlos Martínez habló con el departamento de prensa de Municipal y dio detalles sobre su recuperación y como José Saturnino Cardozo ha influido en su buen momento en el Apertura 2021.

“Vengo de un mes de no tener actividad, me tocó ingresar en el segundo tiempo ante Santa Lucía, un partido exigente, me sentí bien, voy agarrando confianza, eso es lo importante y espero poder sumarle al equipo”, indicó el delantero escarlata.

‘El Flaco’ afirmó que José Saturnino Cardozo ha sido clave en el gran momento que vive en el Apertura 2021, donde ha anotado 8 goles y comparte liderato en la tabla de goleo con Matías Rotondi y Pedro Báez.

“Él (José Cardozo) me ha ayudado mucho desde que llegó, me ha aconsejado, por ahí hemos hablado poco, pero él quiere que trabaje, que dentro del campo tenga confianza, que sea goleador, más porque el fue un gran goleador, entonces tomar los consejos de él y tener personalidad dentro del campo”, señaló Martínez.

Municipal no vive un buen momento

Actualmente los rojos ocupan la cuarta posición del Apertura 2021 con 19 puntos en 12 partidos disputados (tienen un juego pendiente), sobre el mal momento que atravesa Municipal, nuestro compañero Fredy López, de Emisoras Unidas dijo lo siguiente en el Súper Deportivo de este lunes:

“Este Municipal en grande solo tiene los pergaminos, después tener a un personaje en el banco que fue grandísimo como jugador, pero como técnico no ha ganado nada y al paso que va dudo que gane algo, al menos este torneo, el próximo quizá le den la oportunidad de armar a su equipo, pero por ahora veo lejos a Municipal, jugando así, ganar el título”.

(Visited 23 times, 23 visits today)