Alemania se clasifica al Mundial de Catar, Holanda se acerca

Tras golear por 4-0 a Macedonia del Norte, la selección de Alemania selló este lunes su pase a la Copa del Mundo de Catar, mientras que Holanda está cerca de clasificarse tras golear 6-0 a Gibraltar.

La única selección que hasta ahora tenía asegurada su presencia en el Mundial era Catar, en calidad de país anfitrión.

Los goles de Kei Havertz (50), Timo Werner por partida doble (70, 73), y del joven Jamal Musiala (84) dejan a la ‘Mannschaft’ de Hansi Flick con 21 puntos en el grupo J, por los 13 de Rumanía y los 12 de Macedonia del Norte y Armenia, que ya no podrán darle alcance a falta de dos fechas. A ello contribuyó la derrota de los armenios ante los rumanos (1-0).

“Esta clasificación precoz va a reforzar nuestra confianza en nosotros. Evidentemente queremos ahora ser campeones del mundo”, afirmó Havertz para RTL Alemania.

Esta clasificación de Alemania -la 18ª consecutiva desde 1954 a la fase final de un Mundial- en un grupo asequible, no resulta una sorpresa.

En la última edición la “Mannschaft” había logrado el billete a Rusia-2018 luego de haber ganado sus diez partidos… para luego ser eliminada a en fase de grupos en el Mundial.

Pero tan importante como eso es el nuevo entusiasmo que ha insuflado al equipo Hansi Flick desde que sucediese a Joachim Löw después de la Eurocopa.

En la capital Skopje, contra el único rival que le había derrotado en este grupo J de clasificación (2-1 en la ida en Duisburgo), Alemania tardó no obstante en abrir la lata.

En el primer tiempo, ni Kimmich, de cabeza en el minuto 2, ni Werner, que tocó el palo (45+2), ni Gnabry, falto de precisión en su disparo (41), acertaron a batir al arquero Dole Dimitrievski.

Fue el delantero del Chelsea Kai Havertz quien desbloqueó la situación en el minuto 50. Una contra fugaz dejó a Müller, Werner y Havertz contra dos: mientras Werner fijaba a un defensor a la derecha, Müller sirvió medio gol a Havertz a su izquierda, quien sólo tuvo que empujar el esférico ante Dimitrievski (1-0).

Werner terminó de decantar el choque de lado alemán en tres minutos: media volea a pase de Müller (70), y disparo ajustado con la derecha (73), el gol más bello de la noche.

El final del partido permitió un guiño esperanzador al futuro de Alemania, cuando Karim Adeyemi (19 años, RB Salzburgo) sirvió a la joya del Bayern Jamal Musiala (18 años) para una definición plena de sangre fría (83).

Más apretada está la lucha en otros grupos, como el G, donde Holanda y Noruega podrían jugárselo todo en una final el próximo 16 de noviembre.

El líder Holanda goleó 6-0 a Gibraltar, pero la llave no está decidida, ya que Noruega también venció a Montenegro, por 2-0.

