Antigua GFC lo gana en Xela y se mantiene como líder del Apertura 2021

Un gol en solitario de Cristian Jiménez le dio la victoria a los panzas verdes a falta de cinco minutos para que concluyera el encuentro

Antigua GFC, actual líder del Torneo Apertura 2021, visitó el estadio del Xelajú MC en un duelo por la jornada 13 de la Liga Nacional. Los coloniales sacaron los tres puntos de visita y se mantendrán como primer lugar de la clasificación del Torneo Apertura 2021.

Esta victoria se mantiene como primero de la clasificación a los “panzas verde”, quienes ya sacan tres un punto de diferencia a Santa Lucía y cinco a Comunicaciones. Los cremas juegan mañana y tendrán un partido más que los “aguacateros” y “jaguares”.

Xelajú MC 0-1 Antigua GFC

Ninguno de los dos equipos pudo ponerse por delante en el marcador en los primeros 45 minutos, ya que, a pesar de contar con oportunidades, no fueron lo suficientemente claras para dañar los arcos de Braulio Linares y Víctor García.

La iniciativa con el balón fue bien distribuida por ambos equipos en la noche del Mario Camposeco, por lo que, no hubo un dominio claro entre los clubes que luchan por mantenerse en los primeros lugares de la apertura.

Ambos equipos no tuvieron su mejor noche en la delantera, las caídas a la banda que hacía Romario en la Antigua no generaron peligros claros y Javier “el Chuletita” Orozco quien era acompañado por Juan Barrera no tuvieron oportunidad de penetrar la saga antigüeña.

#Apertura2021 | ¡Se acabó en Xela! Con un gol de Cristian Jiménez (85') Antigua GFC derrota a Xelajú MC en su visita al Mario Camposeco 🏟 Xelajú MC 🐐 0-1 Antigua GFC 🥑 pic.twitter.com/SWkuqSKgwB — Deportes Publinews (@Deportes_PN) October 10, 2021

La segundo parte parecía tener la misma tónica el primer tiempo, cuando todo estaba por concluir en empate, Cristian Jiménez marcó para los “panzas verdes” a causa de un rebote en el palo de Víctor Rafael García.

#Apertura2021 | Gol de Cristian Jiménez al minuto 85 para adelantar a Antigua en su visita a Xelajú MC pic.twitter.com/ooMQYpVIEh — Christoper Chang (@CChang_EUD) October 10, 2021

Con este resultado, los entrenados por Roberto Montoya se mantienen en la primera posición del Apertura. Los antigüeños jugarán este miércoles ante Municipal el partido pendiente por la jornada 11 del actual torneo.

Xelajú MC con la derrota se mantiene en la quinta plaza del actual torneo. Los altenses han marcado los mismos goles que han recibido y si Sololá gana su juego este domingo por más de dos goles, podría arrebatarle la quinta posición.

