Laporta tenía la esperanza de que Messi jugaría gratis en el Barcelona

"Por un momento tuve la esperanza de que Messi dijera que jugaría gratis", fueron las palabras del presidente blaugrana en una entrevista con RAC1 esta mañana.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que tuvo la esperanza de que Lionel Messi se quedara a jugar gratis, en una entrevista con la radio RAC1 este viernes, en la que ratificó su confianza en el técnico Ronald Koeman.

“Aprecio mucho a Messi como para enfadarme con él, pero llega un momento que cuando las dos partes ven que no podrá ser, hay cierta decepción”, afirmó Laporta.

“Quería quedarse pero también tenían mucha presión por la oferta que tenían”, añadió el presidente azulgrana, afirmando que “por un momento tuve la esperanza de que Messi dijera que jugaría gratis”.

“Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no podemos pedir a un jugador del nivel de Messi que hiciera esto”, afirmó Laporta.

Barcelona con una millonaria deuda

El presidente azulgrana reiteró que en las finanzas del club, que registraron unas pérdidas de 481 millones de euros (565,4 millones de dólares) la pasada temporada y cuenta con una deuda y compromisos futuros de 1.350 millones de euros (1.557 millones de dólares), “no había margen” para lograr retener a Messi.

“Teníamos la conclusiones de la auditoría (presentada el miércoles) y la inversión en Leo nos podía poner en riesgo”, añadió Laporta, recordando que “el Barça está por encima de cualquier jugador”.

El presidente azulgrana expresó su deseo de hacer en el futuro un homenaje a Messi, así como a la leyenda del baloncesto Pau Gasol, que el martes anunció su retirada de las canchas.

El futuro de Koeman

Tras días de incertidumbre sobre el futuro del técnico, Ronald Koeman, Laporta reiteró su confianza en el holandés.

“La secretaría técnica trabaja cada día, pero en ningún momento dije que Koeman no iba a continuar. Creo que se merece un margen de confianza”, afirmó Laporta.

“La decisión es que Koeman continúa. Cuando las cosas no salen como uno quiere, todos estábamos desanimados”, explicó el presidente azulgrana.

