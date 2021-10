Italia y España se volverán a reencontrar este miércoles en la Nations League

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en las semifinales de la Eurocopa 2020, donde Italia se llevó el triunfo en la tanda de penales.

Italia, flamante campeona europea, y España, a la que eliminó en semifinales por penales hace tres meses en Londres, se vuelven a cruzar en Milán, el miércoles en semifinales de la Liga de Naciones (12:45 hrs), que completan Francia y Bélgica el jueves en Turín.

Dos clásicos entre potencias del continente como cierre a la segunda edición del torneo que la UEFA creó para sustituir a la mayor parte de los insípidos amistosos que salteaban el calendario.

En otra semifinal europea, por supuesto con menos enjundia que la disputada en Wembley (1-1, 4-2 en penales), España tendrá la oportunidad de cobrarse una pequeña revancha.

