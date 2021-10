Haaland lesionado y sin fecha de retorno

"No puedo moverme como quiero, ni siquiera puedo caminar", le comentó Erling al entrenador del Borussia Dortmund, en una conversación privada.

Noruega se encuentra segunda del grupo G con 13 puntos, los mismos que Países Bajos (1º) y no podrá contar con el delantero noruego para los partidos frente a Turquía este viernes 8 de octubre, y Montenegro.

Haaland se perdió los tres últimos partidos con el Borussia Dortmund, y su presencia con Noruega estaba en duda, luego de que el entrenador de su club, Marco Rose dijera en la conferencia de prensa previa al partido frente al Augsburgo que Erling tuvo que dejar los entrenamientos y no se podría unir a la selección nórdica.

Haaland fue convocado para disputar la fecha FIFA de octubre, pese a no contar con el alta médica del Dortmund, “creo que sería inteligente si todos dejáramos de especular. Entiendo a la federación noruega. Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona”, comentó Rose en rueda de prensa.

Aunque hoy el panorama para del ´Cyborg´ cambió, confirmado por el mismo atacante, vía twitter, y la Federación noruega, por un comunicado en su web, Haaland será baja para el parón de selecciones de octubre.

“Hola gente, una pena no poder estar preparado para los partidos con la selección. Tenía muchas ganas. En todo caso, buena suerte a Noruega“, tuiteó en noruego el delantero de 21 años durante la madrugada en Guatemala del lunes.

“La lesión tenía potencial para ser buena, pero el desarrollo ha sido demasiado lento, lamentablemente.”, confirmó el médico de la selección noruega, Ola Sand, en un comunicado de la Federación.

“También existe el riesgo de complicaciones si se pone en actividad demasiado rápido”, comenta el comunicado de la selección noruega.

Comunicado oficial de la Federación noruega de Futbol:

La disputa por Haaland

“Entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar”, le comentó Erling a su entrenador en el Borussia Dortmund, Marco Rose, quien en una actualización sobre el estado del ‘Ciborg’ desveló esta conversación.

Posterior a la victoria del Borussia frente al Augusburgo, Marco comentó: “”¿Selección? No es mi trabajo acabar con la esperanza de alguien”, desatando polémica entre la federación noruega y el equipo alemán.

En el comunicado sobre la lesión de Haaland, emitido este 4 de octubre por la fedarión noruega, termina con una frase del doctor de la selección nacional: “Hemos tenido un diálogo agradable y continuo con Erling y el médico en Dortmund”, un comentario muy distinto a lo que ha dicho Marco Rose.

