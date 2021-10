Liverpool y Manchester City empatan en Anfield

Con el empate en Liverpool, el Chelsea se queda con el primer puesto de la Premier League

El duelo que se disputó en Anfield entre Liverpool y Manchester City, terminó en empate (2-2) y mantiene al Chelsea como líder de la Premier League luego de que se impusiera al Southampton por 3-1.

Siete jornadas se han disputa en la liga inglesa, los Blues lideran la tabla con 16 puntos, uno de ventaja sobre los Reds y dos respecto a un a un grupo de cuatro equipos que son: Manchester United, Manchester City, Everton y Brighton.

The Premier League table is TIGHT heading into the international break 😅 pic.twitter.com/YWLu9suJPQ

— Goal (@goal) October 3, 2021