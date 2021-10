El Bayern Múnich pierde en la séptima jornada de Bundesliga

El Bayern no perdía de local con el Eintracht desde el 18 de noviembre del 2000

Nueve victorias de sus nueve encuentros disputados en esta temporada llevaba el Bayern de Múnich en lo que va de este ciclo.

Todo parecía iniciar bien para los dirigidos por Julian Nagelsmann, pero no sabía la sorpresa que vendría en la 7ª jornada de Bundesliga.

los bávaros iniciaron ganando al minuto 29 con un gol de Leon Goretzka.

Un tiro de esquina fue aprovechado por Martin Hinteregger, quien de un cabezazo sólido puso el empate en el encuentro al 32’.

Con el encuentro bastante disputado, la remontada de las águilas llegó al 83’ con un disparo potente de serbio, Filip Kostic, el cual no pudo ser detenido por Manuel Neuer.

KOSTIC! 🔥

Frankfurt take the lead vs. Bayern! pic.twitter.com/LGLsdhlH0R

— ESPN+ (@ESPNPlus) October 3, 2021