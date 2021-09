¡Sin piedad! Los mejores memes de la goleada al Barcelona

Los usuarios remecieron las redes sociales con divertidos memes después de la goleada que recibió el Barcelona en la Liga de Campeones.

Publicidad

La nueva derrota del Barcelona en Europa, ante el Benfica, desató una hola de memes en las redes sociales. El entrenador, Ronald Koeman, fue el gran protagonista.

El Barcelona cayó 3-0 en el campo del Benfica este miércoles en la Liga de Campeones, en la que sigue sin puntuar tras acumular una segunda derrota europea que hace revivir las dudas azulgranas.

Dos goles del uruguayo Darwin Núñez (3, 79 de penal) y uno de Rafa Silva (69) mantienen al Barcelona en la última posición del grupo E, que sigue liderando el Bayern de Múnich tras ganar 5-0 al Dinamo de Kiev, tercer clasificado por detrás del Benfica.

A falta de cuatro partidos para el final de la fase de grupos, el Barcelona se queda sin margen de error en Europa, a tres días de enfrentarse al Atlético de Madrid en LaLiga el sábado, en otro duelo de altura.

“Estamos en una situación crítica”, afirmó el centrocampista azulgrana Sergio Busquets tras el partido a Movistar+.

El Barça llegaba optimista contra el Benfica… ¡Y se llevó otra goleada! 😵 (3-0) #ChampionsLeague pic.twitter.com/OCjDEztJQW — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 29, 2021

El Barça acudía al estadio de la Luz animado tras su victoria en Liga el pasado fin de semana, pero el Benfica ha hecho resurgir las dudas.

El futuro de Koeman

La derrota también vuelve a poner el foco sobre el técnico, Ronald Koeman, muy cuestionado en las últimas semanas.

"Pero profesor, no puede haber un entrenador que haga tan mal las cosas!"

– Ahí es donde entra Barcelona (Koeman) pic.twitter.com/5MftNnjo0m — Meme Rebelde® (@Meme_Rebelde_) September 29, 2021

“De mi futuro no quiero decir nada porque no sé lo que piensa el club y no está en mis manos”, dijo Koeman tras el partido.

El Barça, que acabó con diez por la expulsión de Eric García (87), salió falto de agresividad en defensa y pronto empezaron a torcerse las cosas.

Con sólo tres minutos de juego, Darwin recibió un pase en profundidad, recortó a Eric García y soltó un disparo que se coló ajustado al palo derecho de Marc-André Ter Stegen (3).

El Barça reaccionó bien al tanto en contra, haciéndose con el dominio del balón, apoyado en la buena actuación de Frenkie de Jong y el joven Pedro González ‘Pedri’ en el centro del campo.

Reunión urgente con Koeman en su regreso a Barcelona pic.twitter.com/oSD66MBq70 — Meme Rebelde® (@Meme_Rebelde_) September 29, 2021

Recién regresado de lesión y con apenas tres entrenamientos en las piernas, Pedri se echó el equipo a la espalda, enviando peligrosos pases entre líneas.

“A pesar de ir perdiendo rápido en el partido, el equipo ha jugado bien hasta el 2-0”, afirmó Koeman.

¡Están sufriendo muchísimo! 😭 Los aficionados del Barcelona se identifican con este video… 😂 pic.twitter.com/Zw0WyT21KI — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 29, 2021

Algo agazapado ante el dominio, sin premio, del Barça, el Benfica buscaba hacer daño por la izquierda por donde aparecía Darwin Núñez, manteniendo un continuo duelo con su compatriota del Barça Ronald Araújo.

El dominio del Benfica

Darwin fue una pesadilla para el Barça ya fuera asistiendo a sus compañeros o con disparos a portería.

El uruguayo del Benfica pudo hacer el segundo en un disparo lejano aprovechando un error de Ter Stegen que salió a interceptarlo casi al centro del campo, pero su disparo dio en el palo (51).

Poco antes, el argentino Nicolás Otamendi había puesto en apuros al portero azulgrana con un potente disparo lejano (47).

Todos los aficionados del Barcelona… 😢 pic.twitter.com/bUCLU9KELA — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 29, 2021

El Barça, que había logrado mantener el control del juego en el primer tiempo, lo perdió tras la pausa siendo superado por un Benfica que presionaba y llegaba más al área azulgrana.

“Manejamos los momentos del partido. El Barcelona tuvo más posesión, como siempre, pero lo importante para nosotros es que el último pase no llegara. Luego fuimos muy fuertes para romper y marcamos tres goles”, dijo el técnico del Benfica, Jorge Jesús, a Eleven Sports.

FC Barcelona: lo que fue ayer y lo que es hoy 😬😳 pic.twitter.com/raMIlzJp0u — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 29, 2021

Koeman trató de refrescar el equipo con las entradas de Ansu Fati, Nicolás González y Coutinho (67), pero mientras trataba de ajustarse, Rafa Silva aprovechó un rechace de Ter Stegen para marcar el 2-0 (69).

El tanto fue un mazazo para el club azulgrana, que entró en una fase de imprecisiones favoreciendo el juego del Benfica, que aumentó su cuenta cuando Sergiño Dest cometió una mano sancionada con penal.

Darwin no falló desde los once metros (79) para rematar una pésima segunda parte del Barcelona, que trató de reaccionar con más corazón que cabeza sin resultado.

(Visited 14 times, 14 visits today)