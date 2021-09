MEMES. El “gusanito” de Messi desata las burlas en las redes sociales

Los usuario se divirtieron con la inusual pose de Messi que colaboró con la barrera. La derrota del Real Madrid ante el modesto Sheriff tampoco pasó desapercibido en las redes.

A pesar de que el argentino Lionel Messi deslumbró con su primer gol con el PSG, en el triunfo (2-0) ante el Manchester City, a los usuarios les llamó más la atención la pose de “gusanito” del argentino y rieron con estos memes:

Pero la pose de Messi, para colaborar con la barrera por un tiro libre del City en los minutos finales, no fue lo único que destacaron los internautas, tampoco perdonaron la derrota del Real Madrid por 2-1 ante el Sheriff.

“La verdad es que tenía ganas ya”, confesó Messi al término del partido. Leo envió su primer balón al fondo de las redes con el PSG con un disparo seco e imparable.

Messi escondiéndose detrás de la barrera para que Pochettino no lo saque. pic.twitter.com/GP0ctuoJY1

En su cuarto partido con el equipo francés, la leyenda argentina hizo vibrar al Parque de los Príncipes tras combinar con Kylian Mbappé para disparar desde la frontal del área y lograr el 2-0 en el minuto 74.

si pochettino no me ve no puede sacarme pic.twitter.com/Ftq2smWVUL

— sicario  (@SicarioRojas) September 28, 2021