¡Kevin Cordón, campeón! El guatemalteco sumó otra alegría para el país

El zacapaneco, Kevin Cordón, sumó su primer triunfo como cuarto mejor del mundo luego de los Juegos Olímpicos de Tokio al coronarse este domingo en Guatemala.

El “Zurdo”, Kevin Cordón, le dio a nuestro país otro motivo de orgullo al coronarse campeón del VII Guatemala International Series de bádminton y confirmó su gran nivel a nivel de Latinoamérica.

En el partido por la final, el zacapaneco se impuso por 21-13 y 21-11 al canadiense Victor Lai, con lo que además, defendió su título de 2019, pues en 2020 no hubo torneo por la pandemia del covid-19.

Kevin, favorito para quedarse con el título comenzó su andadura en la llave en segunda ronda en la que derrotó 21-12 y 21-7 al también canadiense Akin-Mulrooney.

¡Kevin campeón! 🏆 El badmintonista guatemalteco Kevin Cordón 🇬🇹 derrotó en dos sets (21-13, 21-11) al canadiense Victor Lai🇨🇦 y se corona como campeón del Guatemala International Series 2021 🏸🇬🇹🏆

September 26, 2021

En los cuartos de final su rival fue el canadiense Kevin Lee al que venció 21-16 y 21-12, mientras que en semifinales se impuso al mexicano Job Castillo por 21-13 y 21-12.

La alegría de Kevin Cordón

“Estoy contento de ganar este torneo en casa, se siente más bonito, además porque se empieza otra nueva historia, otro nuevo ciclo olímpico y qué mejor que empezar ganando un torneo”, dijo Kevin al final del partido.

Además, dice que “esto además de darme más confianza me da más puntos para el ranquin, que es el objetivo en lo que resta del año, poder hacer un buen Mundial en diciembre y que mi ranquin siga mejorando para que eso me de la oportunidad de jugar torneos importantes en Europa y Asia, pero necesito tener un buen ranquin y estos puntos me van a ayudar mucho”, agregó.

Declaraciones del campeón Kevin Cordón al ganar el campeonato Guatemala International Series dos sets a cero, (21-13, 21-11) al canadiense Victor Lai🇨🇦.🏸🇬🇹🏆 September 26, 2021

Sobre su rival expresó: “Hay que sacarle provecho a la localía, aquí por las condiciones el gallito vuela rápido, porque Guatemala está en alto, a los jugadores de otros países les cuesta controlarlo, incluso a nosotros nos cuesta controlar la velocidad, y había que sacar ventaja de ello”, además, “por mi estilo de juego que es rematar, en todos los partidos forzaba a los jugadores a que me levantaran para terminar la jugada con un remate y ahí fue donde ellos tuvieron duda en sus estilos de juego porque yo tomaba la iniciativa para forzar el ataque y terminar las jugadas con remates”.

El Zacapaneco también recordó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Son logros de todo un continente del resto del mundo contra los asiáticos, se siente bonita esa unión y saber que estos resultados hacen que las nuevas generaciones, no solo de Guatemala si no de los demás países, entrenen con mayor dedicación sabiendo que las cosas sí se pueden lograr”, agregó.

“Dedico el triunfo a Dios, a mi hermano, a mi familia. Este tipo de resultados va para toda Guatemala, cada vez se siente más el cariño y el apoyo”, dijo. Sin embargo, también habló de sus próximos retos.

Kevin dijo que las próximas 8 o 9 semanas serán de intensa preparación, con miras a su participación en el Mundial que se llevará a cabo en diciembre en España. En su planificación está trabajar algunas semanas en Zacapa y sostener torneos de fogueo en Escocia y Gales.

“Tenemos esas dos opciones para retomar el ritmo de los torneos porque desde los Olímpicos este es el primero que juego. Estamos viendo si jugamos esos dos para mejorar nuestro ranquin, esperamos en Dios que no tengamos ninguna lesión y llegar preparados para este evento”, expresó.

*Fotos: Omar Solís

