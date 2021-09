Manchester United sufre su primer descalabro en la Premier League

Los 'Red Devils' cayeron 0-1 ante el Aston Villa en Old Trafford, Bruno Fernandes falló un penal en el último minuto del encuentro.

El Manchester United no pudo en casa y cayó 0-1 ante el Aston Villa, el gol fue obra de Kortney Hause cerca del final del partido lo que significó la primera derrota de los ‘Red Devils’ en la presente temporada de la Premier League.

Cristiano, que disputó los noventa minutos este sábado, no pudo ayudar a que el United sacara algo positivo, después de haber marcado en los tres partidos que había disputado con el United.

Además, cedió la responsabilidad de tirar un penalti en el minuto 91, que hubiera supuesto el empate, a su compatriota Fernandes, que lo falló.

A first #PL defeat of the season.#MUFC | #MUNAVL

— Manchester United (@ManUtd) September 25, 2021