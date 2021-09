Willy Coito confía en su plantilla para sacar un resultado positivo ante Alianza

"Confíamos en lo que podemos hacer nosotros como equipo", señaló el técnico crema en conferencia de prensa previo al juego de este miércoles.

Publicidad

Comunicaciones y Alianza se enfrentan este miércoles por el juego de ida de los octavos de final de la Liga Concacaf, el encuentro se desarollará en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Los cremas eliminaron al 11 Deportivo de El Salvador (4-1 en el global), para clasificar a esta ronda, mientras que Alianza ya estaba clasificado para esta ronda.

Comunicaciones llega a este partido con dos derrotas consecutivas (2-0 ante Santa Lucía, 1-0 ante Iztapa) y ante el Alianza de El Salvador buscará terminar con esa mala racha.

📌 Octavos de Final

🆚 Alianza

🏟 Doroteo Guamuch Flores

🗓 Miércoles, 22 de septiembre

⏰ 18:00 hrs.

📺 Canal 11 | ESPN

🏆#SCL2021@Concacaf | #VamosCremas pic.twitter.com/oCb7qUlTPm — Comunicaciones FC (@CremasOficial) September 21, 2021

Las palabras de Willy Coito

El técnico crema habló en conferencia de prensa previo al partido contra Alianza y dio a conocer las bajas confirmadas para el juego de este miércoles en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

“Todavía tenemos la lesión de Yanes que no se ha recuperado aún y tenemos suspendidos a Stheven Robles y Jorge Aparicio, bueno sabemos que Alianza es un equipo grande y está acostumbrado, como nosotros, a jugar este tipo de campeonatos, pero confíamos en lo que podemos hacer nosotros como equipo”, señaló Willy.

El técnico uruguayo es consciente de los dos resultados adversos que ha tenido Comunicaciones en la Liga Nacional la última semana, pero confía en sacar un resultado positivo ante los salvadoreños.

“Los últimos dos resultados no fueron lo que pretendemos, contra Santa Lucía no se jugó bien, contra Iztapa hicimos buen partido, pero en el futbol no ganan los que hacen mejor las cosas, y contra el 11 Deportivo creo que fue un partido que tal vez no hicimos muchas cosas que queríamos, sabemos que Alianza es un rival muy difícil”, señaló el técnico crema.

Para culminar, Willy Coito afirmó que la falta de gol en los últimos partidos ha pesado, pero respalda a sus delanteros y espera que mañana logren marcar diferencia en el marcador.

“Los últimos dos partidos no hemos convertido, terminamos con cero goles a favor, pero también somos el equipo más goleador del torneo, espero que el equipo siga aprovechando sus oportunidades de gol”, sentenció.

(Visited 52 times, 52 visits today)