Ronald Koeman no teme por su futuro con el Barcelona

El estratega del FC Barcelona fue claro y afirmó que "no tiene ningún miedo respecto a su futuro", pese a los rumores que lo sitúan fuera del club blaugrana.

Tras haber sufrido una dura derrota el pasado martes (3-0) ante el Bayern Munich por la Champions League, Ronald Koeman habló ante la prensa este domingo previo al duelo el Granada de este lunes por la quinta jornada de La Liga.

Koeman fue cuestionado en varias ocasiones ante los medios sobre su futuro, esto tras los constantes rumores que se dieron tras la derrota del Bayern sobre una posible destitución del técnico neerlandés.

Las palabras de Ronald Koeman

Precisamente, Koeman se mostró molesto con algunas preguntas de los periodistas españoles: “Hay cosas exageradas. No puede ser que tenga que contestar preguntas antes del partido del Bayern sobre si voy a renovar un año más el contrato y ahora seguramente me preguntéis por si tengo miedo respecto a mi futuro. Creo que esto no es normal”.

“No sé si mi cargo está en juego porque no me han dicho nada sobre este tema. Tengo que pensar en el partido porque las demás cosas no están en mi mano”, añadió el técnico neerlandés, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Granada de este lunes.

“Se exageran las cosas”, dice Ronald Koeman. Por @yorkoyenhttps://t.co/kGujXHO2Ug — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) September 19, 2021

Asimismo, pese a la derrota, Koeman destacó la labor de los jóvenes que han subido al primer equipo del Barca.

“Yo soy más realista que oportunista, hace más de un año el Barça perdió 8-2 contra el Bayern jugando con Messi, Suárez y Griezmann. En cambio, el otro día acabamos jugando el partido con muchos jugadores jóvenes”, sentenció el técnico neerlandés.

Koeman: "Hace un año se perdió 2-8 con Messi o Suárez y el otro día jugamos con los jóvenes" https://t.co/ocQRWPsRQs pic.twitter.com/uDqloIp4X6 — El Bernabéu (@elbernabeucom) September 19, 2021

