Fallece Jimmy Greaves, leyenda del futbol inglés

El exdelantero del Tottenham y de la selección inglesa Jimmy Greaves, campeón del mundo en 1966, falleció a los 81 años, anunciaron los ‘Spurs‘ este domingo.

“Estamos profundamente apenados al conocer el fallecimiento del gran Jimmy Greaves. Enviamos nuestras profundas condolencias a la familia de Jimmy y a sus amigos”, escribió el club londinense en su cuenta de Twitter.

Víctima de un derrame cerebral que le obligó a desplazare en una silla de ruedas y que le provocó grandes dificultades en el habla, Greaves murió en su domicilio, precisó la entidad en su página web.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021