VIDEO. Cristiano Ronaldo aporta un gol en el triunfo del Manchester United ante el West Ham

El delantero portugués anotó su cuarto gol en tres partidos desde su regreso al Manchester United. El guardameta español David De Gea atajó un penal en el último minuto para evitar el empate.

El Manchester United ganó 2-1 en su visita al West Ham (8º) con un nuevo gol de Cristiano Ronaldo, este domingo en la quinta jornada del campeonato inglés, e iguala los 13 puntos del Liverpool, líder por tener una mejor diferencia de goles (+11 frente a +9).

Se unió al grupo de líderes el Chelsea, que en el cierre de la jornada dominical derrotó en condición de visita (0-3) al Tottenham Hotspur.

This is how it feels to be 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗 🔴⚪️⚫️#MUFC pic.twitter.com/ejHoPjyNHc

— Manchester United (@ManUtd) September 19, 2021