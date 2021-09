Ander Herrera destaca el liderazgo que ejerce Lionel Messi en el vestuario del PSG

"Hay líderes que siempre dan el ejemplo y ese es Leo", afirmó el mediocampista español autor del gol con el que el PSG empató 1-1 contra el Brujas en Champions League.

Pese a que llegó hace sólo unas pocas semanas, Lionel Messi parece haberse ganado un lugar importante dentro del vestuario del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. Así lo dejó en claro el mediocampista Ander Herrera en diálogo con El Larguero, programa que se emite por la Cadena Ser.

El delantero argentino recaló en un plantel donde habitan varias figuras de primer nivel y con gran temperamento, pero la adaptación parece que no fue un problema para Messi.

Las palabras de Ander Herrera

El mediocampista español, destacó el liderazgo que ejerce Lionel Messi en el vestuario del Paris Saint-Germain.

“En el fútbol hay tipos de liderazgo. Hay de palabra, de capitán que anima y luego hay líderes que siempre dan el ejemplo y ese es Leo. Cuando llega a París es el primero que está en el gimnasio. Cuando él no se toma los rondos en broma, eso es un líder de ejemplo. Ver que el número uno no se tome nada en broma hace que los más jóvenes digan: ‘si el número uno está así, nosotros tenemos que seguirlo’, manifestó el ex Zaragoza, Athletic Bilbao y Manchester United.

Según el español, el arribo del rosarino “sube el listón de la exigencia competitiva de los demás compañeros”. En un vestuario que cuenta con varias figuras.

“Le quieres dar el balón en las mejores condiciones posibles. Quieres robarlo lo antes posible para que le llegue a él”, añadió Herrera.

“Ayer vi a Leo hacer 3 ó 4 presiones y el portero rival tener que lanzar el balón fuera. Que el número 1 del mundo haga eso a mí, desde atrás, me da una energía brutal”, recalcó el volante, quien inició la temporada de gran manera, al aportar cuatro goles y dos asistencias en siete presentaciones.

