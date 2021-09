“El Madrid tiene dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos”, dice el presidente de La Liga

El presidente de La Liga española, Javier Tebas, señaló que el Madrid generó 200 millones en venta de jugadores, lo que sería suficiente para fichar a Mbappé y Haaland.

Publicidad

Este lunes, se celebró la primera jornada de la Semana de la Integridad del Deporte organizada por SIGA, donde el presidente de La Liga, Javier Tebas, ha hablado sobre dos de los grandes nombres que suenan para reforzar a equipos como Barça y Madrid, y también ha hablado, de nuevo, sobre el proyecto de la Superliga, un proyecto en el que aún están los mencionados dos equipos, además de la Juventus.

Javier Tebas sigue al orden del día por sus palabras sobre los fichajes y las posibilidades de los equipos como Real Madrid y Barcelona de hacerse con los mejores jugadores que hay en el mercado.

Javier Tebas, presidente de la Liga: "El Real Madrid tiene en caja dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos". https://t.co/mtYCR9Zcg9 — Invictos (@InvictosSomos) September 13, 2021

Las palabras de Tebas

“El Madrid ha vendido por 200 millones a jugadores. Tienen en caja dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos. No ha perdido dinero. Encima, ha vendido activos. Lo que no es entendible que alguien (el PSG) que pierda 400 millones, tenga 500 en masa salarial y encima pueda rechazar ofertas como la de Mbappé. Se está fallando en las normas de control de Francia, han abierto para hacer daño al mercado europeo”, afirmó el presidente de La Liga.

🗣️ @Tebasjavier sobre la industria del fútbol ⚪️ "El Madrid tiene dinero para fichar a Mbappe y Haaland juntos" 🤔 "Algunos quieren más dinero para tener más Porsche, Ferraris y mejores casas en vez de distribuirlo con más ética entre todos los actores del fútbol" pic.twitter.com/u6Y5e1GrBg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 13, 2021

Asimismo, Tebas afirmó que la UEFA tiene un “sistema erróneo”, y que clubes con el PSG se están saltando el control financiero.

“El sistema de UEFA es erróneo. Estamos yendo al revés de cómo se debe ir. Hay que traer inversores, pero no con aportaciones ilimitadas y con pérdidas constantes. En otro sector no se permitiría. Prefieren ganar la Champions y haber perdido mil millones. Así tienen contentos a sus aficionados por haber ganado la Champions, pero te has cargado el fútbol. Es muy peligroso”, comenta Tebas en unas declaraciones recogidas por AS.

Finalmente, Tebas se mostró contrario al hecho de organizar un mundial cada dos años: “Es terrible. Poner un Mundial cada dos años, que no se va a crear, llevará a perder puestos de trabajo. Alguien dijo ‘Me da más miedo el silencio de mis amigos que los gritos de mis enemigos’”.

La Liga president Javier Tebas to @partidazocope: “Real Madrid have enough money to sign both Kylian Mbappé and Erling Haaland next summer”. ⚪️ #RealMadrid — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2021

(Visited 17 times, 17 visits today)