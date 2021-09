VIDEO. Kevin Cordón es galardonado por su destacada participación en los Juegos Olímpicos

"Este tipo de reconocimientos me incentivan a seguir luchando", afirmó que Kevin Cordón, que también indicó que ya inició con sus entrenos para los próximos torneos que se avecinan.

Kevin Cordón, fue reconocido este viernes por la Internacional Cámara de Comercio Guatemala USA, tras su gran participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se ganó un puesto entre los cuatro mejores de su rama a nivel mundial.

La a Internacional Cámara de Comercio Guatemala USA es una organización binacional de negocios que promueve las relaciones comerciales, de inversión e iniciativas de asociación entre empresas guatemaltecas y estadounidenses.

El badmintonista Kevin Cordón fue galardonado en un evento privado con la presencia de algunos invitados especiales, donde se le hizo entrega de este reconomiento por su gran participación en Tokio 2020, el deportista guatemalteco afirmó que seguirá trabajando para llegar a Paris 2024.

Las palabras de Kevin Cordón

El badmintonista agradeció el reconocimiento y afirmó que espera que esto sea un incentivo para más guatemaltecos para que pongan su “Granito de arena” y saquen adelante al país.

“En lo personal me alegra y me motiva a seguir luchando, la vida y los objetivos siguen, gracias a Dios vienen buenos planes en mi carrera deportiva y este tipo de reconocimientos me incentivan a seguir luchando, y lo importante de esto es que incentiva a más deportistas y más gente a querer poner un granito de arena para que este país siga creciendo como merece”.

“Aunque Guatemala sea un país pequeño, porque independientemente que sea pequeño el país, las personas son grandes, nobles y sobretodo de un gran corazón, quiero transmitir esa idea de que nosotros los guatemaltecos podemos cambiar al país”, afirmó Cordón tras la entrega de su reconocimiento.

"Nosotros podemos cambiar el país, no debemos esperar a que alguien más lo haga", dice Kevin Cordón tras recibir el reconocimiento de la Internacional Cámara de Comercio Guatemala USA

Kevin Cordón y una actuación memorable en Tokio 2020

Si alguien hizo vibrar a todo el país y nos hizo sentir orgullosos de ser guatemaltecos fue el badmintonista, Kevin Cordón, quien demostró, en Tokio, que los sueños si se pueden hacer realidad.

Hace poco más de un mes, el “Zurdo”, emocionó a los guatemaltecos con su gran actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el que terminó como cuarto mejor del mundo, posición que lo hizo acreedor a un diploma olímpico, reconocimiento que pocos atletas han alcanzado en Guatemala.

"Ahora ya estoy preparándome para el Mundial de Bádminton que se llevará a cabo en España a mediados de diciembre", revela Kevin Cordón, que este viernes fue homenajeado por la Internacional Cámara de Comercio Guatemala USA

Solo Oswaldo Méndez (equitación), Heidy Juárez (taekwondo), Erick Barrondo (marcha) y Juan Ignacio Maegli (navegación a vela) poseen este tipo de reconocimiento en la historia del deporte guatemalteco.

Además, se convirtió en el primer latino en meterse a la lucha por las medallas en unos Juegos, escribiendo su nombre en la historia de este deporte en Latinoamérica.

En Tokio, Kevin recibió un mensaje especial de parte del que se posteriormente convirtió en el campeón olímpico, el danés Viktor Axelsen: “Gracias por ser fuente de inspiración para el resto del mundo, los demás se inspirarán en saber que las cosas se pueden lograr”.

"En dos semanas se viene un evento internacional en Guatemala que marcará el comienzo de esta nueva experiencia", dice Kevin Cordón, que este viernes fue homenajeado por la Internacional Cámara de Comercio Guatemala USA

