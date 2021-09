El británico George Russell tomará el lugar de Valtteri Bottas en Mercedes

Russell "tendrá un contrato a largo plazo" para reemplazar al finlandés Valtteri Bottas, que a partir de la próxima temporada estará con Alfa Romeo.

El piloto de Fórmula 1 británico George Russell, de 23 años, disputará la temporada de 2022 con Mercedes, siendo compañero de su compatriota Lewis Hamilton, anunció este martes la escudería en un comunicado.

Russell “firmó un contrato a largo plazo”, con el que sucederá al finlandés Valtteri Bottas, que se marcha a Alfa Romeo.

Perteneciente a la cantera de jóvenes talentos de Mercedes desde 2017, vencedor en GP3 el mismo año y después en F2 en 2018, corre en la categoría reina del deporte del automóvil desde 2019 con Williams.

Russell firmó su primer podio en Bélgica a finales de agosto (segundo), tras una carrera reducida a algunas vueltas detrás del coche de seguridad debido a la lluvia.

En 2020, fue muy convincente sustituyendo a Hamilton, que había dado positivo al covid-19, en Sakhir, en el Gran Premio de Baréin, donde terminó noveno.

“Su ética de trabajo y sus actuaciones han impresionado en el curso de sus tres temporadas en Williams. Ahora está listo para dar el paso a Mercedes y continuar el desarrollo de su carrera al lado de Lewis Hamilton, tras haber firmado un contrato a largo plazo con el equipo“, explicó su futura escudería.

“Es una enorme oportunidad y quiero agarrarla con las dos manos”, aseguró por su parte el joven piloto. “Pero no me hago ilusiones en cuanto a la amplitud del desafío. La curva de aprendizaje será abrupta”.

✍️ @GeorgeRussell63 will race for the Team alongside @LewisHamilton from the 2022 F1 season! pic.twitter.com/pcyOqlSxdi

“Valtteri ha colocado la barra muy alta, mostrándose constantemente a la altura, semana a semana, logrando victorias, pole positions y contribuyendo a la conquista de varios títulos de campeón del mundo (de constructores)”, añadió.

“Mi objetivo debe ser recompensar a Toto (Wolff, el patrón de Mercedes en F1), al equipo y al consejo de administración por la confianza que han colocado en mí, dándome un rol en la continuación de este triunfo”.

Respecto a su futuro compañero, septuple campeón del mundo, Russell afirmó que “admiro a Lewis” desde que debutó en karting. “La oportunidad de aprender de alguien que se ha convertido en un modelo dentro y fuera de la pista solo puede ser beneficioso como piloto y ser humano”, concluyó.

💬 "A huge thank you to Williams, to Mercedes and to everyone who has supported me in getting to where I am today."

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 7, 2021