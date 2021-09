El piloto finlandés Valtteri Bottas dejará Mercedes para unirse a Alfa Romeo

Bottas, de 32 años, fue anunciado este lunes como nuevo refuerzo de la escudería italiana, en sustitución de Kimi Raikkonen, quien se retira a final de temporada.

El piloto finlandés de Fórmula 1 Valtteri Bottas, de 32 años, dejará Mercedes para unirse a Alfa Romeo en 2022 “con un contrato de varios años”, anunció la escudería este lunes sobre un cambio de equipo esperado desde hace varias semanas.

Al fichaje de Bottas por Alfa Romeo debería seguirle el anuncio de su sustituto en las Flechas de Plata, previsiblemente el británico George Russell, de 23 años y actualmente en Williams. Acompañaría al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 6, 2021