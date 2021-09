Verstappen recupera el liderato del Mundial de Formula 1

El piloto neerlandés se llevó el triunfo en el Gran Premio de Países Bajos. Hamilton y Bottas de Mercedes completaron el podio.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se llevó, por delante de Lewis Hamilton, ‘su’ Gran Premio de Países Bajos, este domingo, y recuperó el liderato del Mundial de Fórmula 1, con tres puntos de ventaja sobre el británico de Mercedes.

La tercera posición de la 13ª carrera de la temporada, en un día soleado y ante 70.000 espectadores en el circuito de Zandvoort, fue a parar al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

A good day to be Dutch 🟠🙌🏆 #DutchGP 🇳🇱 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/VxL5R4tGaS

El francés Pierre Gasly (AlphaTauri) terminó cuarto y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quinto en una carrera relativamente poco animada, como se esperaba en un trazado donde es muy complicado adelantar.

Los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz Jr (Ferrari), el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), que salió desde el ‘pit lane’, el francés Esteban Ocon (Alpine) y el británico Lando Norris (McLaren) completaron el top 10.

Hamilton se llevó el punto por firmar la vuelta rápida, que podría ser crucial si la lucha por el título sigue igual de apretada.

CLASSIFICATION: Confirmation of a memorable victory on home soil for @Max33Verstappen 🏁 #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/cKpXYThgob

En el palmarés del GP de Países Bajos, Verstappen, que partió desde la ‘pole’ por delante de los dos Mercedes, sucede al austríaco Niki Lauda, vencedor en la última edición en 1985.

Destacó la presencia del polaco Robert Kubica (15º) en el monoplaza de Alfa Romeo ocupado habitualmente por el finlandés Kimi Räikkönen, quien dio positivo al covid-19 en la noche del viernes al sábado.

La campaña continúa con una tercera carrera en tres semanas el próximo fin de semana en Monza, en Italia.

The party has started in The Netherlands 🟠🕺💃#DutchGP 🇳🇱 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/Wo2adTNw65

