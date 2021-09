Miralem Pjanic critica a Ronald Koeman tras su salida del Barcelona

El medicampista bosnio aseguró que Ronald Koeman "le faltó el respeto". Pjanic sostiene que es lo más grave y feo que ha visto de un técnico en sus casi 15 años de carrera.

Miralem Pjanic pasó de ser uno de los mejores futbolistas de la Serie A de Italia, a no tener ningún tipo de protagonismo en el FC Barcelona. Su historia en el club catalán no inició del todo mal, pero todo fue cambiando con el pasar de los meses.

Y a falta de minutos, decidió salir de la entidad blaugrana. Anteponiendo lo deportivo sobre lo económico, y luego de solo disputar 1295 minutos oficiales como activo culé, el mediocampista de 31 años aceptó bajarse el sueldo con tal de firmar con el Besiktas de Turquía.

Un día después de haber arreglado su situación con Besiktas, Miralem rompió el silencio en entrevista con el diario Marca. Explicó lo que vivió en el interior del Barça. No tuvo ningún inconveniente con sus compañeros y con la institución, simplemente no entendió las formas de Ronald Koeman.

Pjanic se sincera sobre su salida

“Soy alguien que le gusta el fútbol, el lado económico es siempre importante. Pero a mí lo que más me gusta de la vida, después de mi hijo, es jugar al fútbol. Ser feliz, luchando, viajando con los compañeros, todo lo que está dentro del fútbol me gusta. Sin ningún problema hago estas cosas (bajarse el sueldo), porque lo más importante es ser feliz”, explicó el mediocampista bosnio.

Miralem Pjanic definió a Ronald Koeman como un director técnico muy extraño. Y es que jamás le dijo cara a cara por qué lo estaba relegando.

“Soy un jugador que puede aceptar todo, pero me gustaría siempre que me dijeran las cosas de cara. No como si no pasara nada y tuviera 15 años. He luchado hasta el final, he sido profesional con los chicos, siempre trabajando para estar bien, también para ellos, para que se prepararan bien para los partidos. Sabía que si el míster se quedaba ahí tenía que encontrar una solución”, aseguró el mediocampista bosnio.

Cerca de finalizar la entrevista, el mediocampista bosnio fue cuestionado sobre si el técnico neerlandés le faltó el respeto y no se lo guardó. “El Míster si me ha faltado el respeto. Él si”.

Lo que más le sorprendió (negativamente), lo que realmente le alarmó, fue que Ronald Koeman nunca se paró en los entrenamientos post-partido de los suplentes. Nunca veía cómo se entrenaban los que estaban luchando por un sitio en el once inicial. Pjanic sostiene que es lo más grave y feo que ha visto de un técnico en sus casi 15 años de carrera.

“Él, el entrenador, la cosa más grave, creo que es una falta de respeto sobre el grupo, era esto. Los que no juegan después de los partidos hacen un entreno fuerte, bueno, mientras que los titulares recuperan para el próximo partido. Estos que no juegan, la cosa grave para mí es que este entrenador no estaba nunca ahí para ver la actitud de esos futbolistas que no juegan. Es la primera vez que he visto esto”, concluyó el mediocampista bosnio.

