Cristiano Ronaldo recibe el World Record Guinness como máximo goleador de selecciones

El portugués superó el miércoles, el récord establecido por Ali Daei (109 goles) tras anotar un doblete ante Irlanda por las Eliminatorias de la UEFA.

Cristiano Ronaldo recibió este viernes el World Record Guinness que lo acredita como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones nacionales. Se adueñó de una marca que, hace unos años, lucía inalcanzable establecida por Ali Daei.

“Gracias a los World Records Guiness. Siempre es bueno ser reconocido como un récord mundial. ¡Sigamos intentando establecer números aún más altos!”, fue el mensaje del astro portugués a través de redes sociales.

🏆⚽️ @Cristiano celebra su RÉCORD GUINESS del mayor número de goles en partidos internacionales. 📲💥 “Siempre es bueno ser reconocido como un romperécords”. pic.twitter.com/SZUVQldo4g — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 3, 2021

Cristiano Ronaldo, hombre récord

Con dos goles en los instantes finales, Cristiano Ronaldo firmó sus tantos 110º y 111º con Portugal, remontando así el partido ante Irlanda (2-1) y fijando un nuevo récord de dianas con una selección nacional, dejando atrás la igualdad que tenía a 109 con el iraní Ali Daei, este miércoles en Faro.

Cristiano Ronaldo había fallado un penal en el minuto 15 e Irlanda se había adelantado en el 45 por medio de John Egan. El equipo visitante mantuvo su ventaja casi toda la segunda parte, hasta el doblete decisivo del nuevo jugador del Manchester United (89 y 90+6) para dar la vuelta completamente al partido.

La estrella de Portugal, de 36 años, ha conseguido sus 111 dianas en 180 partidos como internacional. Había alcanzado la plusmarca de Ali Daei, que consiguió sus 109 tantos en 149 encuentros entre 1992 y 2006, durante la Eurocopa-2020.

Os dejamos por aquí un reportaje comparando los números de Cristiano Ronaldo y los de Ali Daei ahora que el portugués ya ha dejado atrás al iraní en la cima de máximos goleadores con las selecciones. ✍️@david_picon96 📎 https://t.co/XdZdRqvEhs pic.twitter.com/HD6aKyyb7b — BeSoccer Pro (@BeSoccerPro) September 3, 2021

Las dos dianas conseguidas este miércoles permiten además a Portugal, eliminado por Bélgica en octavos de la Eurocopa, comandar en solitario el grupo A de la fase de clasificación al Mundial de Catar-2022.

“Hay que valorar lo que hizo el equipo. Hemos creído hasta el final y estoy muy contento”, comentó el héroe del partido a Sky Sports.

En palabras a la televisión pública portuguesa (RTP), CR7 celebró su hazaña personal: “Este récord me pertenece y es algo único. Me faltaba un gol y he conseguido dos, estoy muy feliz”.

EL HOMBRE RÉCORD 😎 Cristiano Ronaldo anotó doblete contra Irlanda y se convirtió en el máximo goleador en la historia del futbol de selecciones nacionales 🇵🇹⚽ CR7 llegó a 111 anotaciones con Portugal, superando a Ali Daei… ¡El mejor goleador de todos los tiempos! 🔝 pic.twitter.com/pmRN0i802k — SoyReferee (@SoyReferee) September 1, 2021

