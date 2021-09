VIDEO. Argentina estrena su título con victoria ante Venezuela

La "Albiceleste" cumplió con su papel de favorita y no quita el pie del acelerador en las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección de Argentina resolvió con victoria su visita a Venezuela, en el marco de la séptima jornada del Premundial, estrenando su título, de la Copa América, en la cancha del Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Pese a que tardaron, los argentinos abrieron el marcador en el minuto 45+2, por medio de Lautaro Martínez, mientras que Joaquín Correa sumó el segundo en el 71 y Ángel Correa marcó el tercero en el 74.

Venezuela pudo hacer el gol del descuento en la recta final, gracias a un penalti cobrado por Yeferson Soteldo en el 90+4′.

🇦🇷 @Argentina make it 15 points from a possible 21 in #WCQ ☑️

⚽️ Goals from Lautaro Martinez, Joaquin Correa and Angel Correa secure a 3-1 win in Venezuela. Next up for Lionel Messi and Co is Brazil on Sunday ⚔️@tucu_correa | @AngelCorrea32 pic.twitter.com/pHkGVzYSsg

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2021