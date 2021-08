Karim Benzema renueva con el Real Madrid hasta 2023

El delantero francés firmó una extensión de contrato que lo mantiene vinculado a la institución merengue hasta junio de 2023.

El internacional francés Karim Benzema renovó su contrato de un año con el Real Madrid y seguirá ligado a la entidad madrileña hasta el 30 de junio de 2023, anunció el club merengue este viernes en un comunicado.

“Karim Benzema firmó su renovación de contrato en la Ciudad Real Madrid, acompañado por el presidente Florentino Pérez. El delantero queda vinculado a nuestro club hasta el 30 de junio de 2023. Tras la firma, recibió una camiseta con su nombre y el número 2023 como dorsal”, indicó el conjunto blanco en un comunicado.

A sus 33 años, el delantero centro viene de realizar la mejor temporada de su carrera: fue uno de los mejores jugadores de la liga española, terminó segundo máximo goleador del campeonato detrás de Leo Messi (con 23 goles contra los 30 del argentino), y firmó su regreso a la selección de Francia en la reciente Eurocopa.

La renovación de Karim Benzema se da en el marco de la salida del mediocampista noruego Martín Odegaard, quien esta mañana fue anunciado como nuevo refuerzo del Arsenal de Inglaterra.

El traspasó se cerró en 35 millones de libras esterlinas +5 en variables, el Real Madrid se guardará un derecho de tanteo, por si desea repescar al noruego en un futuro.

Con la salida de Odegaard, la plantilla del Real Madrid estaría prácticamente cerrada, esperando una posible vinculación de Kylian Mbappé, que para nadie es un secreto que es el deseo de Florentino Pérez, sin embargo por el momento todos son rumores y no hay nada concreto.

