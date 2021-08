Kroos: “Con todo este asunto de Messi al PSG. Tal vez venga algo de París”

El mediocampista del Real Madrid afirmó en su podcast que la llegada de Messi al PSG "tal vez traiga cosas buenas como resultado. Tal vez venga algo de París".

El fichaje de Lionel Messi por el PSG sigue dando que hablar y entre todas las voces que se escucharon fue el turno de la de uno de los referentes que quedaron en el Real Madrid tras la salida de su capitán Sergio Ramos.

En esta ocasión Toni Kroos fue el que se pronunció sobre la partida de uno de sus principales rivales directos en diálogo con su hermano Félix durante el podcast Einfach mal Luppen, que tienen en conjunto en distintas plataformas digitales.

El mediocampista alemán aseguró que el traspaso del rosarino al equipo parisino significó algo bueno, no solo por que el FC Barcelona se haya quedado sin su gran estrella sino porque podría beneficiarlos a futuro con una gran incorporación.

After several month of problems on my pubic bone i think its time to give it a rest and work on it to be well prepared for a long season. Back asap as always. pic.twitter.com/NP6oBcRNcj

— Toni Kroos (@ToniKroos) August 3, 2021