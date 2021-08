Fallece Oswaldo Johnston, otrora atleta olímpico que representó al país

"En 2017 fue el último superviviente del primer equipo olímpico de Guatemala", se menciona en el sitio oficial de los Juegos Olímpicos.

El deporte guatemalteco ha perdido este lunes, 16 de agosto, a una de sus más grandes leyendas con la muerte de Oswaldo Johnston Sánchez, a la edad de 91 años.

El otrora atleta guatemalteco formó parte de la delegación nacional que participó en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 en la lucha grecorromana junto con Marco Girón y Arístides Pérez, según recoge el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

En marzo de este año, Johnston era saludado por “Oldest Olympians” en sus redes sociales con motivo de su cumpleaños y se recordaba que participó en las justas olímpicas mencionadas en la categoría peso gallo y en estilo libre de la lucha.

Happy 91st birthday to Oswaldo Johnston, the oldest living Guatemalan Olympian! He represented his country in bantamweight Greco-Roman and freestyle wrestling at the 1952 Helsinki Games. Read more at: https://t.co/1VIwKTSLJJ pic.twitter.com/BoplH2MXwn

— Oldest Olympians (@OldestOlympians) March 27, 2021