VIDEO. Los aficionados del PSG esperan a Messi en el Aeropuerto de París

Seguidores del cuadro parisino llevan dos días en las afueras del Aeropuerto de Paris esperando el arribo de Lionel Messi.

Luego de haberse despedido del FC Barcelona el domingo, la estrella Lionel Messi puede estar más cerca este lunes del París Saint-Germain, que daría un golpe de efecto en el ‘mercato’.

La espera en vano en el aeropuerto de Bourget no ha desanimado a los hinchas: este lunes, decenas de ellos seguían aguardando en el pequeño aeropuerto de la región parisina.

Desde el inesperado anuncio de la marcha del argentino de su club de siempre, el jueves, el planeta fútbol contiene la respiración y escruta el menor movimiento del futbolista de 34 años.

El PSG es el club que tiene más opciones de firmarlo. El domingo en su rueda de prensa en Barcelona el propio jugador reconoció que era “una posibilidad”.

“La noticia se espera el lunes, incluso el martes. Es el escenario más probable”, avanzó este lunes por la mañana el diario Le Parisien.

Por su parte, para L’Equipe “no parece más que una cuestión de horas”. El periódico señala que “entramos en los días más increíbles de la historia del campeonato francés”.

Fans already waiting for Messi's arrival in Paris 😲pic.twitter.com/0Y7QQPARqe

— SPORTbible (@sportbible) August 8, 2021