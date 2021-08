VIDEO. ¡Estados Unidos es campeón de Copa Oro 2021!

Con un dramático gol de Miles Robinson, los estadounidenses derrotan a México que falló varias oportunidades de gol.

El Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, albergó la gran final de la Copa Oro 2021 que fue protagonizada nuevamente por las selecciones de Estados Unidos y México.

El balance de las seis finales anteriores es favorable a México con cinco triunfos en 1993, 1998, 2009, 2011 y 2019 por una victoria de Estados Unidos en 2007.

MARCADOR ESTADOS UNIDOS 1 0 MÉXICO

Final intensa

Esta séptima gran final entre ambas selecciones inició con mucha intensidad, aunque en los primeros 35 minutos no hubo anotaciones.

Sin embargo, el deseo de estadounidenses y aztecas por anotar se reflejó en algunas oportunidades para ambos.

Eryk Williamson tuvo una gran oportunidad al minuto 3′ del encuentro pero le pegó mordido al balón, y aunque este tuvo un leve desvío en el trayecto, llegó fácilmente a las manos del arquero Talavera.

Posteriormente, y tras una jugada en la que los mexicanos reclamaban una mano en el área grande del territorio norteamericano, finalmente se cobra un tiro de esquina a favor de los locales pero no pasó a mayores.

La jugada más clara la tuvieron los estadounidenses por medio de Paul Arriola quien increíblemente falló la anotación; el balón pegó en el poste izquierdo de Talavera.

Continuaron las fallas

Tras el inicio del segundo tiempo la intensidad continuó en ambos representativos, pero también las fallas ya que no ingresaron varios balones en ambas porterías.

Orbelín Pineda tuvo una oportunidad clarísima pero su remate fue desviado. Esto a tan solo cuatro minutos de la segunda mitad.

Ambos seleccionados no lograron hallar la ruta del gol y el partido terminó en su tiempo reglamentario para dar pie a los tiempos extra.

Gol de Estados Unidos

Tan solo unos cuantos minutos antes de que concluyera el encuentro en tiempos extra, el combinado de Estados Unidos logró la anotación de la victoria por medio de Miles Robinson.

El defensor estadounidense logró cabecear sobre la defensa de Edson Álvarez en el área chica, tras una asistencia de Acosta.

