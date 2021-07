Hamilton se lleva la Pole Position en Hungría sobre Verstappen

Hamilton le sacó este sábado apenas 88 milésimas al líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que arrancará tercero en la parrilla.

Publicidad

Lewis Hamilton (Mercedes), 2º del Mundial de Fórmula 1, se hizo este sábado con la 101ª pole position de su carrera y partirá por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, el domingo para conseguir una histórica 100ª victoria en el Gran Premio de Hungría, 11ª cita del año.

Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial con ocho puntos de ventaja sobre Hamilton, saldrá tercero a las 13h00 GMT acompañado de su compañero, el mexicano Sergio Pérez.

Después de su accidente en la primera vuelta en Silverstone, que supuso el abandono de Verstappen, Hamilton se llevó su 99º Gran Premio en Gran Bretaña, y ambos rivales vuelven a la arena por última vez antes del parón estival.

A record 8th pole at the Hungaroring for the 7-time world champion 👏#HungarianGP 🇭🇺 #F1https://t.co/an1ks1ZmaP — Formula 1 (@F1) July 31, 2021

Hamilton busca acercarse a Verstappen

La salida será nuevamente crucial en Hungaroring, un circuito estrecho donde es difícil adelantar. Por si faltara emoción, los pilotos de Mercedes y Red Bull saldrán con neumáticos diferentes: medios para los primeros, blandos para los segundos.

Abucheado por miles de seguidores de Verstappen venidos de Países Bajos, Hamilton respondió directamente al público: “Nunca me he sentido bien con los abucheos, pero esto me motiva”, sonrió.

Hamilton getting thunderously booed by fans during his post qualifying interview in Hungary today #HungarianGP #f1 #FormulaOne pic.twitter.com/zp9fNNc2Gk — Anthony Marchi (@anthonyjmarchi) July 31, 2021

Cuando tenía a Verstappen a medio segundo, el veterano piloto británico ralentizó el ritmo antes de su segundo intento de vuelta rápida. Eso hizo que frenaran los dos Red Bull por detrás de él, provocando que ‘Checo’ Pérez no dispusiera de tiempo para hacer otro crono y que el neerlandés no lograra el suyo en las mejores condiciones.

El director de la escudería Red Bull, Christian Horner, no quiso polemizar sobre esta “estratagema“. “Lewis ha hecho una súper vuelta y luego, evidentemente, no ha querido dejarnos una vuelta limpia. Es su derecho. No tenemos un problema con eso”.

QUALIFYING REPORT: Lewis Hamilton takes pole at the Hungaroring as Mercedes lock out front row#HungarianGP 🇭🇺 #F1 https://t.co/wBPwatIG9b — Formula 1 (@F1) July 31, 2021

*Con información de AFP

(Visited 25 times, 25 visits today)