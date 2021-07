VIDEO. Estados Unidos logra dramática clasificación a la final de la Copa Oro

Con un gol en los últimos minutos del partido, Estados Unidos superó a Catar y clasificó a una nueva final de Copa Oro.

Con un solitario gol de Gyasi Zardes en los minutos finales del encuentro, Estados Unidos derrotó 1-0 a Catar y selló su clasificación a la final de la Copa Oro 2021.

Los norteamericanos se enfrentarán a México o Canadá en la final de la Copa Oro 2021, que se disputará en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

Triunfo de Estados Unidos

El Q2 Stadium, en Austin, Texas, albergó la primera semifinal de la Copa Oro 2021 entre la selección local de Estados Unidos ante la invitada Catar, la gran sorpresa del torneo.

Ya en el duelo, el cuadro catarí fue amplio dominador del primer tiempo ante los estadounidenses. Los dirigidos por Félix Sánchez desplegaban un futbol sencillo, pero eficiente a dos toques y cambios de juego precisos.

El guardameta Matt Turner fue clave, para que Estados Unidos no se fuera con la desventaja al descanso, el meta del New England Revolution evitó en un par de ocasiones la caída de su marco, manteniendo así el 0-0, marcador con el que dicho juego se fue al descanso, con dominio catarí.

🇺🇸🧤🧤Qatar keeps knocking on the door but Matt Turner saves the day! #ThisIsOurs #GoldCup21 🏆 pic.twitter.com/pC3c6rW64g — Gold Cup (@GoldCup) July 29, 2021

En la segunda parte, Catar se pudo poner por delante en el marcador al minuto 60′ desde el punto penal por medio del Al Haydos, quien trató de definir picado y la mandó arriba del arco.

Catar desaprovechaba una oportunidad clara de ponerse por delante en el marcador, dominaban el encuentro, pero les faltaba anotar el gol que les diera la tranquilidad.

🇺🇸 Incredible miss by Hassan Al-Haydos! It would have put Qatar ahead! Still 0-0! #ThisIsOurs #GoldCup21 🏆 pic.twitter.com/Z6mrjhrKHy — Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021

Catar perdonó y Estados Unidos no, los norteamericanos aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron en el segundo tiempo y al minuto 86, se pusieron por delante en el marcador.

El delantero Gyasi Zardes anotó solo frente al arco el 1-0 con el que Estados Unidos se puso por delante en el marcador y puso a los norteamericanos en la final de la Copa Oro 2021.

⚽🇺🇸🔥 GOAL! Gyasi Zardes is the hero of the day as the #USMNT goes 1-0 near the death! #GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/lAOYOiasvo — Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021

