La Copa Oro conocerá a sus dos finalistas este jueves

La Gran Final de la Copa Oro está prevista para disputarse el 1 de agosto, en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada.

Los tres representantes de Norteamérica y el invitado Catar, anfitrión del Mundial 2022, dirimirán el campeón de la Copa Oro 2021 de la Concacaf, luego de que el fin de semana pasado se disputarán los cuartos de final.

Estados Unidos derrotó 1-0 a Jamaica y Canadá 2-0 a Costa Rica el domingo, mientras que México goleó 3-0 a Honduras y los cataríes doblegaron 3-2 a El Salvador, el sábado.

La derrota de los ticos condenó a Centroamérica a quedarse sin representantes en el certamen, el más importante del área de la Concacaf. Misma situación sufre el Caribe con la salida de los Reggae Boyz.

Here's a breakdown of the #GoldCup21 🏆 Semis!

Who will get to the finals? 🤔

Así se van a jugar las Semifinales de la #CopaOro21 🏆

¿QUIÉNES PASARÁN A LA GRAN FINAL? 🤔#EstoEsNuestro #ThisIsOurs pic.twitter.com/JbiLA6EvZG

